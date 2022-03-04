Що передбачає законопроєкт

У Раді пояснили, що розробили його для того, щоб забезпечити максимальне та справедливе покарання тих, хто в умовах воєнного стану вчиняють дії, які послаблюють нашу обороноздатність та посягають на суверенітет країни, або спричиняють будь-яку шкоду нашому цивільному населенню, як от мітки для обстрілів, надають інформацію окупантам.

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Законопроект містить 3 положення:

Амністія. Доповнюється стаття 86 ККУ, якою передбачено: особи визнанні винними у держзраді, диверсії не можуть бути амністовані. Збільшується покарання за статтею 111 ККУ (Держзрада). Якщо раніше каралося позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. То нині каратиметься позбавленням волі на строк 15 років або довічним (!!!) позбавленням волі з конфіскацією майна. Збільшується покарання за статтею 113 ККУ (Диверсія). Ми додали нову частину до статті, яка передбачає наступне: за ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, зрадники каратимуться позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

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