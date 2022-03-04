Что предполагает законопроект

В Совете пояснили, что разработали его для того, чтобы обеспечить максимальное и справедливое наказание тех, кто в условиях военного положения совершает действия, которые ослабляют нашу обороноспособность и посягают на суверенитет страны, или наносят любой ущерб нашему гражданскому населению, как вот метки для обстрелов, предоставление информации оккупантам.

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Законопроект содержит 3 положения:

Амнистия. Дополняется статья 86 УКУ, предусматривающая: лица признанные виновными в госизмене, диверсии не могут быть амнистированы. Увеличивается наказание по статье 111 УКУ (Госизмена). Если раньше каралось лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, то сейчас будет караться лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным (!!!) лишением свободы с конфискацией имущества. Увеличивается наказание по статье 113 УК (Диверсия). Добавили новую часть к статье, которая предусматривает следующее: за те же деяния, совершенные в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, предатели будут наказываться лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

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