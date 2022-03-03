Мародеры разграбили супермаркеты. Они даже выбили дверь на склады и вынесли оттуда продукты.

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Однако разграбили не только продуктовые лавки. Под удар попали и магазины с техникой. Мародеры повыносили телевизоры, блендеры, кастрюли и тому подобное. На видео видны полностью пустые полки и разграбленные банкоматы.

Действия мародеров вызвали возмущение некоторых местных жителей. Они призвали воров перестать грабить магазины.

Вы свиньи, вы же сами экономику нашей страны подрываете. Вы ничтожества. Наслаждайтесь пока можете, пи*арасы,

– сказал один из мужчин.

Молодой парень на видео даже признался, что вещи, которые он взял, ему не нужны: "Все берут, но я могу оставить, оно мне не надо". После этого он просто оставил награбленное на лестнице магазина и ушел.

Смотрите видео с мародерством в Мелитополе:

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