Российские оккупанты, несмотря на огромные потери солдат и боевой техники, а также экономической изоляции, не собираются отказываться от своих планов захватить Украину. Они перешли к обстрелам мирных городов реактивной артиллерией и захвату ядерных объектов – ЧАЭС и ЗАЭС.

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В Украину направляется более тяжелое вооружение

Как сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украине нужно готовиться к еще более тяжелой ситуации. Россия продолжит атаки по всей стране и будет привлекать еще более тяжелое вооружение.

Следующие дни, вероятно, будут наихудшими, с большим количеством смертей, большими страданиями и большими разрушениями, поскольку Вооруженные силы России вводят более тяжелое вооружение и продолжают атаковать по всей стране,

– сказал Столтенберг.

Вместе с тем НАТО отказывается привлекать свои силы и закрывать небо над Украиной, поэтому российские оккупанты будут иметь возможность и дальше бомбить украинские города.

Когда звучит сирена и объявлена ​​воздушная тревога, необходимо немедленно пойти в укрытие и оставаться в безопасном месте до сигнала о том, что тревога прошла!

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