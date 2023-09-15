Джерела 24 Каналу надали фото з обшуку у депутата Нестора Шуфрича. Його ймовірно підозрюють у державній зраді – той нібито працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем

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Повний набір "совєтского чєлавека"

Під час обшуку у нардепа СБУ виявило цікаві речі, притаманні справжній радянській людині. Серед майна Шуфрича були георгіївські стрічки, медалі, двоголові орли. Народний депутат любить й гарно одягнутися – у нього вдома правоохоронці знайшли колекцію кителів.

Окрім цього, нардеп береже радянські нагороди, присвячені "полководцям перемоги", а також має медаль "за освоєніє цілинних земель". Сам він, схоже, ще є справжнім "героєм труда". Воно не дивно, адже в нього вдома виявили й посвідчення Верховної ради СРСР та Міністерства шляхів сполучення неіснуючої вже країни.

Що знайшли в Шуфрича – дивіться в галереї

Підозра Нестору Шуфричу: що відомо

Працівники СБУ завітали з обшуком до Нестора Шуфрича у селище Козин. Візит стосується справи щодо російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ та колишнім депутатом Володимиром Сівковичем. Той керував російською агентурою на території України.

Наразі Служба безпеки офіційно не заявляла про вручення підозри депутату. Важливо зазначити, що він був частиною "ОПЗЖ", члени якої активно допомагали окупантам зсередини. Цікаво, що Шуфрич досі очолює комітет із питань свободи слова, хоча його і намагалися відкликати.

Раніше колеги Нестора Шуфрича по політсилі отримали підозру у держраді – це стосується Вадима Рабіновича та Євгена Мураєва. Офіційною причиною є ведення підривної діяльності проти України.