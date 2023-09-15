Источники 24 Канала в СБУ сообщают, что следственные действия еще продолжаются и Шуфрич не задержан (ранее ряд СМИ сообщил о его задержании). Впрочем, следует дождаться официального подтверждения от Службы безопасности.

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Что известно об обысках

По предварительной информации, визит к нардепу касается дела в отношении российской шпионской сети, созданной сотрудником ФСБ и бывшим депутатом Владимиром Сивковичем.

Оказывается, Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских драках, но и тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем. Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине. Напомним, именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Кулинича, которого лично Малюк задерживал в прошлом году.

Очевидно, по заданию Сивковича Шуфрич был одним из рупоров Кремля в Украине. Например, рассказывал, что наше государство – искусственное образование. Теперь у него будет больше времени почитать за решеткой нормальную историческую литературу.

Ждем деталей от СБУ.

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