По данным СБУ, там бывший украинский депутат поддерживал агрессивную политику Кремля и публично отрицал существование украинской государственности. Кроме того, он распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния.
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Что известно о подозрении Полищуку
В Офисе генпрокурора рассказали, что выступления Полищука в Скабаевой были направлены на:
- дестабилизацию общественно-политической ситуации в государстве;
- деморализацию армии.
Также он распространял нарративы России о наличии между украинцами идеологического противостояния и разграничивал украинцев по идеологическим предпочтениям, разжигая национальную рознь.
Установлено, что за указанные действия он получал значительное денежное вознаграждение от представителей страны-агрессора,
– заявили в СБУ.
Следствие установило, что для маскировки пересылки денег организаторы из России производили платеж через финучреждения третьих стран.
Согласно собранным данным, Сергею Полищуку сообщили о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:
- государственная измена;
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам.
Если вину по этим статьям докажут, то политику грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас Украина проводит мероприятия по привлечению Полищука к ответственности, ведь он прячется за границей.
Коротко о Сергее Полищуке
- Сергей Полищук был народным депутатом Верховной Рады 5 созыва, то есть в 2006 – 2007 году. Он входил в "Блок Юлии Тимошенко".
- В свое время в 2006 – 2007 году был советником первого вице-премьера, в 2007 – 2008 – заместителем председателя правления "Нафтогаза", в 2006 – 2010 – советником министра молодежи и спорта, в 2010 – 2014 – советником министра финансов.
- Родился скандальный политик в Киеве в 1973 году, учился на экономиста в Киевском государственном экономическом университете. Кроме политики, занимался бизнесом.