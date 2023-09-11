Таким образом, СБУ задержала еще одного агента ФСБ. Он занимался подготовкой новых воздушных атак России по объектам критической инфраструктуры столицы.

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В Киеве задержали предателя

Как стало известно, злоумышленником оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.

Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, уволившийся со службы по состоянию здоровья и уехавший в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ,

– рассказали правоохранители.

Находясь за пределами Украины, агенту в Киеве давали указания. В частности, его просили собирать геолокацию тепловых электростанций в столице. Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровнем их защиты подразделениями Сил обороны.

"Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны", – отметили в СБУ.

За каждое выполненное задание злоумышленник получал от 100 до 1 тысяч долларов. Сумма зависела от сложности проделанной "работы" и важности полученной информации.

Как оказалось, разведывательные сведения были нужны оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.

В результате СБУ задержала российского агента во время выполнения им вражеского задания. Ему уже сообщили о подозрении по статье о государственной измене.

В настоящее время задержанный агент ФСБ находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Предателя уже задержали / фото СБУ

Напомним, что недавно Служба безопасности разоблачила очередного фаната "русского мира". Им оказался закарпатский писатель. Он живет в Мукачево и с начала полномасштабной войны, которую начала Россия в Украине, пропагандировал коммунистический режим. Также мужчина в социальных сетях распространял запретную в нашем государстве советскую символику.