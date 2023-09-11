Таким чином, СБУ затримала ще одного агента ФСБ. Він займався підготовкою нових повітряних атак Росії по об’єктах критичної інфраструктури столиці.

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У Києві затримали зрадника

Як стало відомо, зловмисником виявився контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року.

Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ,

– розповіли правоохоронці.

Перебуваючи за межами України, агенту у Києві давали вказівки. Зокрема, його просили збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони.

"Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони", – зазначили у СБУ.

За кожне виконане завдання зловмисник отримував від 100 до 1 тисячі доларів. Сума залежала від складності проведеної "роботи" і важливості здобутої інформації.

Як виявилось, розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів.

У підсумку СБУ затримала російського агента під час виконання ним ворожого завдання. Йому вже повідомили про підозру за статтею про державну зраду.

Зараз затриманий агент ФСБ перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Зрадника вже затримали / фото СБУ

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки викрила чергового фаната "руського міра". Ним виявився закарпатський письменник. Він мешкає у Мукачеві та з початку повномасштабної війни, яку почала Росія в Україні, пропагував комуністичний режим. Також чоловік у соціальних мережах поширював заборонену в нашій державі радянську символіку.