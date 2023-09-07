В СБУ зазначили, що він мешкає у Мукачеві та з початку повномасштабної війни, яку почала Росія в Україні, пропагував комуністичний режим. Також він у соціальних мережах поширював заборонену в нашій державі радянську символіку.

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На Закарпатті викрили письменника, який пропагував “руський мір”

Служба безпеки викрила мешканця Закарпатської області, який адміністрував прокремлівську групу в соцмережі фейсбук. За матеріалами справи, зловмисником виявився мешканець Мукачева, письменник, активний прихильник “руського міра”,

– заявили в СБУ.

Наша Служба безпеки повідомила йому про підозру за статтею про поширення комуністичної символіки та пропаганду комуністичного тоталітарного режиму кримінального кодексу України.

В СБУ розповіли, що письменник після початку повномасштабного вторгнення Росії вирішив:

пропагувати комуністичний режим;

поширювати заборонену в Україні радянську символіку.

Це підтвердила й ініційована СБУ судова мистецтвознавча експертиза. У відомстві пояснили, що злочинні дії закарпатського письменника створювали загрозу до розхитування обстановки в регіоні.

ЗМІ назвали ім’я затриманого

Власні джерела ZAXID.NET повідомили, що мовиться про 66-річного мукачівського письменника Василя Галаса.

Рух “ЧЕСНО” писав, що Василь Галас є антиукраїнським письменником та поетом. Зокрема, він розповсюджував проросійську пропаганду та фейки, виправдовував збройну агресію Росії. Ба більше:

після 24 лютого 2022 року написав у фейсбуці, що чекає радянський союз в Мукачеві десь через тиждень;

з моменту розпаду союзу активно їздив у Росію, друкується там, отримує фінансування по сьогоднішній день;

є членом союзу письменників Росії та союзу поетів Санкт-Петербурга;

востаннє був у Росії в грудні 2021 року на книжковій виставці в Москві.

Він навіть у 2020 році балотувався на місцевих виборах від партії "Самопоміч", проте його не обрали.

Окрім того, Василь Галас є активним учасником груп в соцмережах щодо СРСР, де особисто пропагує "руський мір" та ностальгію за "прекрасним" життям при союзі. Наразі сторінка Галаса у фейсбуці недоступна.

Сам він про себе на сторінці в ютубі писав, що нібито є “самим читаємим і самим любімим поетом дєтєй Закарпатія”. Знову ж таки вважав себе “гостем с СРСР” та “лучшим славянским поетом-песєнніком”.

Зверніть увагу! Якщо провину письменника з Мукачево доведуть, то йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна або без такої.