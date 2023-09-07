У Ватикані 7 вересня представники УГКЦ зустрілися з Папою Римським. Під час аудієнції обговорили, зокрема, й скандальні слова понтифіка про “велику Росію”.

Дивіться також "Посилався на Біблію": священник, який просив молитися за росіян, "визнав помилку"

Біль для українців

На початку вересня Папа Римський оскандалився зверненням до російської молоді. Він закликав їх не відмовлятися від імперської спадщини і називав російську культуру “великою”. Єпископи зауважили, що ці слова боляче зачепили український народ, “який у ці хвилини стікає кров’ю в боротьбі за свою гідність і незалежність”.

Крім того, вони нагадали, що непорозуміння між Україною і Ватиканом грають на руку російській пропаганді. Зокрема, й заяви папи Кремль використовує для виправдання своєї агресії.

Відповідь Папи

Папа Римський своє чергою визнав, що він неправильно висловив свої думки. Він хотів сказати, що йому боляче, коли культурна спадщина якогось народу “псується” з боку державної влади і перетворюється на вбивчу ідеологію.

Крім того, понтифік закликав українців не сумніватися в тому, на чиєму боці Папа.

Я хочу запевнити вас у моїй солідарності з вами та постійній молитовній близькості. Я є з українським народом,

– наголосив глава Католицької церкви

Усе про скандал з промосковською риторикою Папи