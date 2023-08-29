Глава УГКЦ Блаженніший Святослав відреагував на заяви Папи Франциска, висловивши сподівання, що слова понтифіка були озвучені "спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок". І тим більш без "підтримки імперіалістичних амбіцій Росії".
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Що заявив Папа Римський
Папа Римський 25 серпня виступив по відеомосту на Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі та зробив дуже гучні заяви, які викликали обурення серед українців.
Зокрема понтифік закликав молодих росіян бути спадкоємцями "великої Матінки Росії" та не відмовлятися від "спадщини" імперської Росії. А також подякував за їхній "спосіб бути росіянами".
Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої Матінки Росії, йдіть уперед із цим,
– наголосив Папа Римський.
Найгірший приклад імперіалізму
Висловлювання Папи Франциска викликали обурливу реакцію з боку МЗС України.
Також з цього приводу зробив заяву глава Української греко-католицької церкви митрополит Святослав. Він звернув увагу, що слова Папи спричинили "великий біль" серед представників церкви – єпископату, духовенства, монашества, а також вірних католицької церкви та інших конфесій і релігійних організацій.
Слова про "велику Росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності" – найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму,
– підкреслив митрополит Святослав.
Крім того, він наголосив, що в той час, коли триває війна Росії проти України, заяви понтифіка "надихають неоколоніальні амбіції країни-агресорки". Проте, на його думку, висловлювання Папи мали б "категорично засуджувати такий спосіб "бути росіянами".
Водночас глава УГКЦ засудив ідеологію "русского міра" та висловив сподівання, що понтифік почує голос Української греко-католицької церкви.
"З метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві, ми очікуємо від Святого Престолу пояснення цієї ситуації", – відзначив Блаженніший Святослав.
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Реакція МЗС України на скандальні висловлювання Папи Римського
- Речник МЗС України Олег Ніколенко висловив жаль, що "російські великодержавні ідеї" проголошує саме Папа Римський. Адже саме ці наративи є "причиною хронічної агресивності Росії".
- На його думку, цією "імперіалістичною пропагандою", "духовними скрепами" і "потребою" в порятунку "великої Матінки Росії", країна-агресорка "виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл".