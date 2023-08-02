Про це Франциск заявив під час апостольської поїздки до Португалії. За словами понтифіка, він мріє про Європу, "яка використовує свої величезні таланти для врегулювання конфліктів".

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Папа Римський розкритикував Європу

Франциску не подобається позиція Європи щодо війни в Україні.

З глибокою любов'ю до Європи та в дусі діалогу, який вирізняє цей континент, ми могли б запитати її: "Куди ти пливеш, якщо не показуєш світові шляхи миру, креативні шляхи для того, щоб покласти край війні в Україні та багатьом іншим конфліктам, що спричиняють стільки кровопролиття?"

– заявив Папа Римський.

Понтифік також засудив ріст інвестицій у виробництво зброї, додавши, що це призводить до "виснаження автентичного людського капіталу":

освіти,

охорони здоров'я,

загального добробуту держави.

"Тривожно, коли ми читаємо, що в багатьох місцях кошти продовжують інвестуватися в озброєння, а не в майбутнє молоді", – підсумував Папа Римський.

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Нещодавно Папа Римський звернувся до Росії

Напередодні Франциск звернувся до Кремля щодо відновлення зернової угоди, назвавши російську владу "братами".

Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися,

– сказав Папа Римський під час свого щотижневого послання "Ангел Господній".

Також він закликав вірних продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "тяжкою образою для Бога".

Зверніть увагу! У травні Франциск доручив голові Італійської єпископської конференції кардиналу Маттео Зуппі виступити в ролі мирного посланця. Той вже відвідав Київ, Москву та Вашингтон. Наразі Зуппі також працює над питанням повернення дітей з Росії та підконтрольних їй територій в Україну.