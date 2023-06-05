Кардинал Маттео Дзуппі, якому Папа Франциск доручив виконати "мирну місію", відвідає Київ 5 – 6 червня.
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У чому полягає місія Маттео Дзуппі
Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Дзуппі створити миротворчу місію в Україні, яка допоможе закінчити війну.
Представники Ватикану повідомляють, що мета місії полягає в тому, щоб "послабити напруженість" між Україною та Росією.
Це ініціатива, основна мета якої – уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого світу та підтримати жести гуманності, які можуть допомогти знизити напруженість,
– мовиться у заяві Ватикану.
Зауважимо, що джерела Reuters у Ватикані раніше заявили, що Дзуппі хоче зустрітися як з Володимиром Зеленським, так і з Путіним. Проте наразі Ватикан не повідомляв, коли Дзуппі поїде до Росії та чи поїде взагалі.
Як Зеленський ставиться до миротворчої місії Ватикану
- 30 квітня, після триденного візиту до Угорщини, Папа Римський Франциск заявив, що розпочав "секретну миротворчу місію" й хоче закінчити війну між Росією та Україною. Перед цим він говорив, що хоче зустрітися з пропагандистським патріархом РПЦ Кірілом, який підтримує війну проти України й називає її "святою справою".
- Після особистої зустрічі з Папою Володимир Зеленський сказав, що Україна зацікавлена у пропозиціях, які можуть сприяти досягненню справедливого миру на основі української формули. Проте Києву не потрібні посередники між Україною та агресором. Глава держави наголосив, що українці добре пам'ятають, чим закінчилося посередництво з Путіним у межах Нормандського формату.
- Президент зазначив, що Україна вітає пропозиції третіх сторін щодо допомоги в подоланні війни та криз, пов'язаних з нею. Проте формула миру полягає в тому, аби залучити ті країни, які справді хочуть досягти його у Європі.