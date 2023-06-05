Кардинал Маттео Дзуппі, якому Папа Франциск доручив виконати "мирну місію", відвідає Київ 5 – 6 червня.

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У чому полягає місія Маттео Дзуппі

Папа Римський Франциск попросив главу італійського єпископату кардинала Маттео Дзуппі створити миротворчу місію в Україні, яка допоможе закінчити війну.

Представники Ватикану повідомляють, що мета місії полягає в тому, щоб "послабити напруженість" між Україною та Росією.

Це ініціатива, основна мета якої – уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого світу та підтримати жести гуманності, які можуть допомогти знизити напруженість,

– мовиться у заяві Ватикану.

Зауважимо, що джерела Reuters у Ватикані раніше заявили, що Дзуппі хоче зустрітися як з Володимиром Зеленським, так і з Путіним. Проте наразі Ватикан не повідомляв, коли Дзуппі поїде до Росії та чи поїде взагалі.

Як Зеленський ставиться до миротворчої місії Ватикану