Франциск також заявив, що для досягнення миру сторони повинні "говорити одне з одним". Варто зауважити, що нещодавно понтифік зустрівся з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Італії.

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В інтерв'ю Франциск розповів журналістам про свою зустріч із Зеленським 13 травня.

Вони (українці – 24 Канал) не так і мріють про мирні переговори, адже український блок направду дуже сильний: уся Європа, Сполучені Штати. Інакше кажучи, вони самі мають дуже велику силу,

– зауважив Папа Римський.

На питання, чи не повинен Кремль задля досягнення миру повернути Україні окуповані території, понтифік заявив, що це, мовляв, "політична проблема".

"Мир буде досягнутий того дня, коли вони зможуть говорити одне з одним – або самі, або через інших. Якщо вони не будуть говорити… це політичне питання", – цитує Франциска видання Reuters.

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