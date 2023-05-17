Слова Зеленського про те, що "мир і переговори зараз не потрібні", які він начебто сказав на зустрічі з Папою Римським 13 травня, почали розповсюджувати російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про ворожу маніпуляцію

Корнілов, один з російських пропагандистів, першим поширив вирвані з контексту слова Зеленського. Він посилався на статтю NYT, проте повністю перекрутив слова президента.

Замість тези про те, що Україна не шукає миру, Зеленський сказав, що попри те, що з повагою ставиться до спроб Понтифіка зайняти рівновіддалену позицію і бути миротворцем, Україні не потрібні посередники. Також президент додав, що з Путіном домовлятися не буде.

Перемога Україні на полі бою необхідна, і вона наближається, і я не бачу сенсу розмовляти з Путіним, який явно діє недобросовісно... Про що будемо розмовляти?

– заявив Зеленський.

У Ватикані також підтвердили, що під час зустрічі Папа Римський та Володимир Зеленський обговорювали війну та необхідність продовження надання Україні гуманітарної допомоги. Окрім того, папа Франциск запевнив Зеленського у своїй "постійній молитві" за Україну.

Які фейки про Україну розповсюджує російська пропаганда