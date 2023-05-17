Слова Зеленского о том, что "мир и переговоры сейчас не нужны", которые он якобы сказал на встречи с Папой Римским 13 мая начали распространять российские СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно о вражеской манипуляции
Корнилов, один из российских пропагандистов, первым распространил вырванные из контекста слова Зеленского. Он ссылался на статью NYT, однако полностью перекрутил слова президента.
Вместо тезиса о том, что Украина не ищет мира, Зеленский сказал, что, несмотря на то, что с уважением относится к попыткам Понтифика занять равноудаленную позицию и быть миротворцем, Украине не нужны посредники. Также президент добавил, что с Путиным договариваться не будет.
Победа Украины на поле боя необходима, и она приближается, и я не вижу смысла разговаривать с явно действующим недобросовестно Путиным... О чем будем разговаривать?
– заявил Зеленский.
В Ватикане также подтвердили, что во время встречи Папа Римский и Владимир Зеленский обсуждали войну и необходимость продолжения предоставления Украине гуманитарной помощи. Кроме того, папа Франциск заверил Зеленского в своей постоянной молитве за Украину.
Какие фейки об Украине распространяет российская пропаганда
- После вражеских обстрелов Тернополя вечером 13 мая российские пропагандисты начали распространять дезинформацию о причинах обстрела. В частности, в РосСМИ писали, что в городе были склады, где хранили обогащенный и обедненный уран. Глава Тернопольской ОВА заявил, что это правда.
- Но почти сразу после развенчания этого фейка оккупанты заявили о росте уровня радиации в Хмельницкой области. Очевидно, что россияне пытаются нагнать как можно больше паники среди украинцев. Информация о повышенном уровня радиации не подтвердилась – в Хмельницком горсовете заявили, что это очередная информационная атака врага.
- Не обходят пропагандисты страны-оккупанта и тему спорта. Недавно они заявили, что в Украине в начале июня должны пройти 3 "поминальные" футбольные матчи – в честь погибших украинских военных.