Кардинал Маттео Дзуппи, которому Папа Франциск поручил выполнить мирную миссию, посетит Киев 5 – 6 июня.
К теме "Возвращение территорий – политическая проблема": Папа выдал новое скандальное заявление о вторжении
В чем состоит миссия Маттео Дзуппи
Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Дзуппи создать миротворческую миссию в Украине, которая поможет закончить войну
Представители Ватикана сообщают, что цель миссии состоит в том, чтобы "ослабить напряженность" между Украиной и Россией.
Это инициатива, основная цель которой – внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать жесты гуманности, которые могут помочь снизить напряженность.
– говорится в заявлении Ватикана.
Отметим, что источники Reuters в Ватикане ранее заявили, что Дзуппи хочет встретиться как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным. Однако пока Ватикан не сообщал, когда Дзуппи поедет в Россию и поедет ли вообще.
Как Зеленский относится к миротворческой миссии Ватикана
- 30 апреля, после трехдневного визита в Венгрию, Папа Римский Франциск заявил, что начал "секретную миротворческую миссию" и желает закончить войну между Россией и Украиной. Перед этим он говорил, что хочет встретиться с пропагандистским патриархом РПЦ Кириллом, который поддерживает войну против Украины и называет ее "святым делом".
- После личной встречи с Папой Владимир Зеленский сказал, что Украина заинтересована в предложениях, способных достичь справедливого мира на основе украинской формулы. Однако Киеву не нужны посредники между Украиной и агрессором. Глава государства подчеркнул, что украинцы хорошо помнят, чем закончилось посредничество с Путиным в рамках Нормандского формата.
- Президент отметил, что Украина приветствует предложения третьих сторон о помощи в преодолении войны и кризисах, связанных с ней. Однако формула мира состоит в том, чтобы привлечь те страны, которые действительно хотят достичь его в Европе.