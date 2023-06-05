Кардинал Маттео Дзуппи, которому Папа Франциск поручил выполнить мирную миссию, посетит Киев 5 – 6 июня.

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В чем состоит миссия Маттео Дзуппи

Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Дзуппи создать миротворческую миссию в Украине, которая поможет закончить войну

Представители Ватикана сообщают, что цель миссии состоит в том, чтобы "ослабить напряженность" между Украиной и Россией.

Это инициатива, основная цель которой – внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать жесты гуманности, которые могут помочь снизить напряженность.

– говорится в заявлении Ватикана.

Отметим, что источники Reuters в Ватикане ранее заявили, что Дзуппи хочет встретиться как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным. Однако пока Ватикан не сообщал, когда Дзуппи поедет в Россию и поедет ли вообще.

Как Зеленский относится к миротворческой миссии Ватикана