Володимир Зеленський прокоментував звернення Папи Римського Франциска до Росії. Свою позицію він оприлюднив у соцмережах.
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Як відреагував президент України
Український лідер назвав заяву Папи Римського важливим закликом.
Важливий заклик понтифіка до Москви,
– відновити Чорноморську зернову ініціативу,
– написав він.
Зеленський наголосив, що реакція світових духовних лідерів на ракетний терор Москви та знищення Росією аграрної продукції України є вкрай важливою. Адже це може убезпечити від продовольчої кризи весь світ. Президент нагадав, що народи Африки та Азії найбільше потерпають від загрози голоду.
Голова держави закликав зупинити російський терор і повністю реалізувати українську формулу миру. Він наголосив, що Україна є та буде гарантом продовольчої безпеки світу.
Що сказав Папа Римський державі-терористу
Понтифік закликав Москву скасувати своє рішення про вихід із зернової угоди, попри війну. Під час проповіді на площі Святого Петра він назвав російську владу "своїми братами".
Розв'язану Росією війну проти нашої держави та останній терор Москви проти Одещини Франциск назвав "тяжкою образою для Бога". Також Папа Римський закликав вірян молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно".
Останні новини про зернову угоду
- Нещодавно президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса звернувся до Владіміра Путіна. Він закликав російського диктатора повернутися до зернової ініціативи.
- Раніше розвідка Великої Британії пояснила, чому далеко не всі африканські лідери відвідали саміт Росія – Африка, який проходив у Санкт-Петербурзі за участю російського диктатора. Причина полягає у зриві зернової угоди Москвою.
- Нагадаємо, президент України викрив Путіна та його оточення на бажанні заробити грошей на блокуванні зернової ініціативи. За його словами, країна-агресорка хоче видавити нашу державу з ринку зерна та збагатитися на війні.
- Не так давно західні ЗМІ підрахували, що Росія витратила на тижневий терор Одещини понад 280 мільйонів доларів. Мовиться про атаки на Південь з 18 по 24 липня, під час яких російські окупанти знищили понад 460 000 тонн українського зерна та кілька зернових терміналів.