Володимир Зеленський прокоментував звернення Папи Римського Франциска до Росії. Свою позицію він оприлюднив у соцмережах.

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Як відреагував президент України

Український лідер назвав заяву Папи Римського важливим закликом.

Важливий заклик понтифіка до Москви,

– відновити Чорноморську зернову ініціативу,

– написав він.

Зеленський наголосив, що реакція світових духовних лідерів на ракетний терор Москви та знищення Росією аграрної продукції України є вкрай важливою. Адже це може убезпечити від продовольчої кризи весь світ. Президент нагадав, що народи Африки та Азії найбільше потерпають від загрози голоду.

Голова держави закликав зупинити російський терор і повністю реалізувати українську формулу миру. Він наголосив, що Україна є та буде гарантом продовольчої безпеки світу.

Що сказав Папа Римський державі-терористу

Понтифік закликав Москву скасувати своє рішення про вихід із зернової угоди, попри війну. Під час проповіді на площі Святого Петра він назвав російську владу "своїми братами".

Розв'язану Росією війну проти нашої держави та останній терор Москви проти Одещини Франциск назвав "тяжкою образою для Бога". Також Папа Римський закликав вірян молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно".

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