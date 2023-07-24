Так, Франциск закликав молитися за мир в Україні. Про це він заявив у своїй промові 23 липня.

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Папа Римський згадав нічну атаку Росії на Одесу

Понтифік згадав Україну у своїй недільній промові, наголосивши на нічному ракетному ударі по Одесі.

Не припиняймо молитися за мир, особливо за дорогу Україну, яка продовжує зазнавати смерті і руйнувань, що також, на жаль, сталося цієї ночі в Одесі,

– сказав Папа Римський.

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