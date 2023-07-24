Так, Франциск закликав молитися за мир в Україні. Про це він заявив у своїй промові 23 липня.
Зверніть увагу Війна в Україні не має кінця, – Папа Римський після візиту до Москви
Папа Римський згадав нічну атаку Росії на Одесу
Понтифік згадав Україну у своїй недільній промові, наголосивши на нічному ракетному ударі по Одесі.
Не припиняймо молитися за мир, особливо за дорогу Україну, яка продовжує зазнавати смерті і руйнувань, що також, на жаль, сталося цієї ночі в Одесі,
– сказав Папа Римський.
Масована атака Одеси 23 липня: все, що відомо
- Уночі 23 липня окупанти знову атакували Одещину. Загалом противник застосував 19 ракет різних типів: 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим); 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря); 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" – імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря); 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим); 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).
- Унаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 повітряних цілей: 4 крилаті ракети морського базування "Калібр"; 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".
- В Одесі зафіксували влучання по 6 будинках, 2 пам’ятках архітектури – в тому числі у церкву, портовій інфраструктурі. На жаль, 1 людина загинула, 22 – постраждали, з них 4 дитини.
- У поліції повідомили, що внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками. 22 осіб травмовані. Серед них 4 дітей: 11, 12 років та двоє 17-ти річних.
- До речі, у ЮНЕСКО засудили ракетні обстріли Росії, унаслідок яких 23 липня постраждали об'єкти культурної спадщини. В організації наголосили, що дії окупантів порушують зобов'язання, які взяла на себе Москва щодо збереження культурних цінностей.
- У заяві ЮНЕСКО наголосили, що російські війська завдали кілька ударів по культурних центрах Одеси, де перебуває об'єкт Всесвітньої спадщини. Мовиться про "Історичний центр Одеси".