Про це понтифік заявив під час зустрічі з делегацією Константинопольського патріархату. Вона відбулася після того, як посланник Папи повернувся після триденних переговорів у Москві.

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"Відкрити шляхи до миру"

Характеризуючи війну в Україні, яку розв'язав російський диктатор, Папа Римський попередив, що вона "не має кінця".

Трагічна реальність цієї війни, яка, здається, не має кінця, вимагає від усіх спільних творчих зусиль, щоб уявити й прокласти шляхи миру,

– заявив понтифік.

Окрім того, Папа Римський розкрив деталі візиту його посланника до Москви. За його словами, італійський кардинал Маттео Дзуппі зустрівся з радником російського диктатора Юрієм Ушаковим, а також головою РПЦ патріархом Кірілом. Понтифік виправдав цю зустріч "визначенням гуманітарних ініціатив, які могли б відкрити шляхи до миру". Подробиць Папа не розкрив, проте заявив – будуть вжиті подальші кроки.

Варто зазначити, що посланець Франциска на початку червня також зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів, італійський кардинал також підняв тему "шляхів до миру", проте український лідер пояснив нашу формулу миру – Росія повинна вивести всі війська з території України. Окрім того, наша країна потребує не "мирних ініціатив", а збільшення постачання зброї. Також треба посилювати санкції проти країни-агресора, адже нині вони діють не повною мірою – Росія продовжує отримувати підсанкційні товари, використовуючи у своїх схемах треті країни. Тому необхідно посилювати контроль за дотриманням санкцій.

Посланець Папи у Москві зустрівся з воєнною злочинницею

У Москві Маттео Дзуппі зустрівся з воєнною злочинницею, так званою "дитячою омбудсменкою" Марією Львовою-Бєловою. Кремлівські пропагандисти у мережі опублікували кадри із зустрічі. На них видно, як італійський кардинал тисне руку та посміхається злочинниці.

Поки Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Львової-Бєлової через депортацію та викрадення українських дітей, злочинниця цинічно висловлює сподівання, що "християнська любов і милосердя допоможуть у взаєморозумінні".