Об этом понтифик заявил во время встречи с делегацией Константинопольского патриархата. Она прошла после того, как посланник Папы вернулся после трехдневных переговоров в Москве.

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"Открыть пути к миру"

Характеризуя войну в Украине, развязанную российским диктатором, Папа Римский предупредил, что она "не имеет конца".

Трагическая реальность этой войны, которая, кажется, не имеет конца, требует от всех общих творческих усилий, чтобы вообразить и проложить пути мира,

– заявил понтифик.

Кроме того, Папа Римский раскрыл детали визита его посланника в Москву. По его словам, итальянский кардинал Маттео Дзуппи встретился с советником российского диктатора Юрием Ушаковым, а также главой РПЦ патриархом Кириллом. Понтифик оправдал эту встречу "определением гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть пути к миру". Подробностей Папа не раскрыл, однако заявил – будут предприняты дальнейшие шаги.

Стоит отметить, что посланник Франциска в начале июня также встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров итальянский кардинал также поднял тему "путей к миру", однако украинский лидер объяснил нашу формулу мира — Россия должна вывести все войска с территории Украины. Кроме того, наша страна нуждается не в "мирных инициативах", а в увеличении поставок оружия. Также нужно усиливать санкции против страны-агрессора, ведь они действуют не в полной мере – Россия продолжает получать подсанкционные товары, используя в своих схемах третьи страны. Поэтому необходимо усиливать контроль соблюдения санкций.

Посланник Папы в Москве встретился с военной преступницей

В Москве Маттео Дзуппи встретился с военной преступницей, так называемой "детской омбудсменкой" Марией Львовой-Беловой. Кремлевские пропагандисты в сети опубликовали кадры со встречи. На них видно, как итальянский кардинал пожимает руку и улыбается преступнице.

Пока Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Львовой-Беловой из-за депортации и похищения украинских детей, преступница цинично выражает надежду, что "христианская любовь и милосердие помогут во взаимопонимании".