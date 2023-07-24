Так, Франциск призвал молиться за мир в Украине. Об этом он заявил в своей речи 23 июля.
Обратите внимание Война в Украине не имеет конца, – Папа Римский после визита в Москву
Папа Римский вспомнил ночную атаку России на Одессу
Понтифик вспомнил Украину в своей воскресной речи, отметив ночной ракетный удар по Одессе.
Не прекращаем молиться за мир, особенно за дорогую Украину, которая продолжает терпеть смерть и разрушения, что также, к сожалению, произошло этой ночью в Одессе,
– сказал Папа Римский.
Массированная атака Одессы 23 июля: все, что известно
- Ночью 23 июля оккупанты снова атаковали Одещину. В общей сложности противник применил 19 ракет различных типов: 5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым); 3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря); 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" – предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря); 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым); 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).
- В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 9 воздушных целей: 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр"; 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".
- В Одессе зафиксировали попадание по 6 домам, 2 памяткам архитектуры – в том числе в церковь, портовой инфраструктуре. К сожалению, 1 человек погиб, 22 – пострадали, из них 4 ребенка.
- В полиции сообщили, что в результате ночных обстрелов погиб мужчина 1974 года рождения. Его посекло осколками. 22 человека травмированы. Среди них 4 детей: 11, 12 лет и двое 17-ти летних.
- Кстати, в ЮНЕСКО засудили ракетные обстрелы России, в результате которых 23 июля пострадали объекты культурного наследия. В организации подчеркнули, что действия оккупантов нарушают обязательства, которые взяла на себя Москва по сохранению культурных ценностей.
- В заявлении ЮНЕСКО подчеркнули, что российские войска нанесли несколько ударов по культурным центрам Одессы, где находится объект Всемирного наследия. Речь идет об "Историческом центре Одессы".