Так, Франциск призвал молиться за мир в Украине. Об этом он заявил в своей речи 23 июля.

Обратите внимание Война в Украине не имеет конца, – Папа Римский после визита в Москву

Папа Римский вспомнил ночную атаку России на Одессу

Понтифик вспомнил Украину в своей воскресной речи, отметив ночной ракетный удар по Одессе.

Не прекращаем молиться за мир, особенно за дорогую Украину, которая продолжает терпеть смерть и разрушения, что также, к сожалению, произошло этой ночью в Одессе,

– сказал Папа Римский.

Массированная атака Одессы 23 июля: все, что известно