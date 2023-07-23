В заявлении ЮНЕСКО подчеркнули, что российские войска нанесли несколько ударов по культурным центрам Одессы, где находится объект Всемирного наследия. Речь идет об "Историческом центре Одессы".

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ЮНЕСКО осуждает действия России

В ЮНЕСКО отметили, что за последние несколько дней россияне не впервые атакуют объекты культурного наследия – подобные случаи уже были зафиксированы в Одессе, а также во Львове.

Гендиректор организации Одре Азуле подчеркнула, что Россия нарушает взятые на себя обязательства по сохранению культурного наследия.

Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия в отношении культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю Российскую Федерацию принять конструктивные действия для выполнения своих обязательств по международному праву, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию о всемирном наследии 1972 года,

– подчеркнула Азуле.

Также в заявлении отметили, что действия оккупантов противоречат недавним заявлениям Москвы о якобы принятых мерах по сохранению культурного наследия Украины. Кроме того, в организации напомнили, что умышленное уничтожение таких объектов можно расценивать как военное преступление в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

В ближайшие дни ЮНЕСКО направит в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба, нанесенного Россией.

Сколько объектов повреждено

В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что в результате российского теракта получили повреждения 29 объектов культурного наследия национального и местного значения. Полный список опубликован на сайте Министерства.

МКИП призывает международное сообщество оказать помощь на восстановление памятников культурного наследия и готовит соответствующие обращения в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО и Комитет Второго протокола Гаагской конвенции,

– отметили в заявлении.

Важно! Россия атаковала Одессу 19 ракетами разных типов, 9 из них уничтожили силы ПВО. В результате вражеской атаки погиб 1 человек, 22 получили ранения.