У заяві ЮНЕСКО наголосили, що російські війська завдали кілька ударів по культурних центрах Одеси, де знаходиться об'єкт Всесвітньої спадщини. Мова йде про "Історичний центр Одеси".

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ЮНЕСКО засуджує дії Росії

У ЮНЕСКО наголосили, що упродовж останніх кількох днів росіяни не вперше атакують об'єкти культурної спадщини – подібні випадки уже були зафіксовані в Одесі, а також у Львові.

Гендиректорка організації Одре Азуле наголосила, що Росія порушує взяті на себе зобов'язання щодо збереження культурної спадщини.

Це обурливе руйнування знаменує собою ескалацію насильства щодо культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цей напад на культуру і закликаю Російську Федерацію вжити конструктивних дій для виконання своїх зобов'язань з міжнародного права, включаючи Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та Конвенцію про всесвітню спадщину 1972 року,

– наголосила Азуле.

Також в заяві відзначили, що дії окупантів суперечать нещодавнім заявам Москви про нібито вжиті заходи для збереження культурної спадщини України. Крім того, в організації нагадали, що умисне знищення таких об'єктів можна розцінювати як воєнний злочин відповідно до резолюції Радбезу ООН.

Найближчими днями ЮНЕСКО направить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків, яких завдала Росія.

Скільки об'єктів пошкоджено

У Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що унаслідок російського теракту зазнали пошкоджень 29 об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення. Повний перелік опублікований на сайті Міністерства.

МКІП закликає міжнародну спільноту надати допомогу на відновлення пам'яток культурної спадщини й готує відповідні звернення до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції,

– наголосили в заяві.

Важливо! Росія атакувала Одесу 19 ракетами різних типів, 9 з них знищили сили ППО. Унаслідок ворожої атаки загинула 1 людина, 22 зазнали поранень.