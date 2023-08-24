Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній звернувся до українського народу. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

До теми НБУ викарбував сміливість українців у пам'ятних монетах до Дня Незалежності: перші фото

Що сказав Митрополит Епіфаній

Глава ПЦУ назвав День відновлення Незалежності особливим святом. Адже воно нагадує про нашу унікальну національну ідентичність та вшановує Божий дар свободи. Він закликав 24 серпня згадати ті випробування, які ми прожили та проживаємо, щоб захистити і зберегти цей безцінний дар.

День Незалежности України свідчить нам про важливість правди, мужності, справедливості, стійкості та любові. Адже саме ці чесноти спонукали до дій борців за відновлення нашої державності. На них має утверджуватися все наше подальше становлення,

– зазначив Епіфаній.

Митрополит Київський і всієї України закликав не забувати того великого подвигу, який наші захисники і захисниці щоденно роблять заради незалежності нашої держави. Епіфаній також нагадав українцям про їхню велику відповідальність перед майбутніми поколіннями. За його словами, нам потрібно досягти перемоги, розбудувати справедливу країну, а також триматися віри та духовних орієнтирів, примножувати добробут народу та плекати нашу культурну спадщину.

Тож нехай Боже благословення супроводжує нас на цьому шляху. Щоб в єдності ми досягли омріяної перемоги, справедливого миру і подальших благословенних успіхів. Боже великий, єдиний, нам Україну храни,

– додав він.

Звернення предстоятеля ПЦУ: відео Митрополита Епіфанія



Що сказав Блаженніший Святослав

Глава УГКЦ теж привітав всіх з Днем Незалежності нашої Української вільної держави. Він назвав незалежність нашої країни святом, спільним благом та Божим даром, а любов – найвищою формою свободи. У своєму відеозверненні Блаженніший Святослав подякував Господу Богові за те, що той дарував нам незалежну і вільну державу, а також за те, що ми можемо бути гідними людьми у своїй Україні. За його словами, вільну країну можуть лише побудувати вільні люди.

Предстоятель зазначив, що 24 серпня українці згадують цілі покоління героїв національно-визвольних змагань, які в різні часи та епохи історії не тільки мріяли про вільну Україну, але потом і кров’ю здобували її в боротьбі.

Сьогодні ми особливо молимося за наших дівчат і хлопців, які на полях війни, котру Росія принесла на наші землі, відстоюють незалежність. Ми нині можемо відзначати це свято лише завдяки тому, що наше українське військо створює простір свободи,

– наголосив Святослав.

Він додав, що віряни сьогодні також моляться за наших співгромадян, які опинилися під російською окупацією і можуть бути покарані смертю за сам факт святкування цієї дати. Блаженніший Святослав закликав зробити все, щоб Україна перемогла у нерівній боротьбі з Росією.

Тому сьогодні молимося: Боже, благослови Україну! Боже, благослови гідних і вільних дітей України! Боже, великий, єдиний, нам Україну храни!

– додав він.

Глава УГКЦ закликав підтримувати наших захисників і захисниць та допомагати всім, кого зранила ця війна.

Звернення предстоятеля УГКЦ: відео Блаженнішого Святослава







Як привітали українців інші відомі особи