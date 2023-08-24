Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний обратился к украинскому народу. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

К теме НБУ отчеканил смелость украинцев в памятных монетах ко Дню Независимости: первые фото

Что сказал Митрополит Епифаний

Глава ПЦУ назвал День восстановления Независимости особым праздником. Ведь он напоминает о нашей уникальной национальной идентичности и чествует Божий дар свободы. Он призвал 24 августа вспомнить те испытания, которые мы прожили и проживаем, чтобы защитить и сохранить этот бесценный дар.

День Независимости Украины свидетельствует о важности правды, мужества, справедливости, стойкости и любви. Ведь именно эти добродетели побуждали к действиям борцов за восстановление нашей государственности. На них должно утверждаться все наше дальнейшее становление,

– отметил Епифаний.

Митрополит Киевский и всей Украины призвал не забывать о том великом подвиге, который наши защитники и защитницы ежедневно совершают ради независимости нашего государства. Епифаний также напомнил украинцам об их огромной ответственности перед будущими поколениями. По его словам, нам нужно добиться победы, выстроить справедливую страну, а также держаться веры и духовных ориентиров, приумножать благосостояние народа и лелеять наше культурное наследие.

Пусть Божье благословение сопровождает нас на этом пути. Чтобы в единстве мы достигли вожделенной победы, справедливого мира и дальнейших благословенных успехов. Боже великий, единственный, нам Украину храни,

– добавил он.

Обращение предстоятеля ПЦУ: видео Митрополита Епифания



Что сказал Блаженнейший Святослав

Глава УГКЦ тоже поздравил всех с Днем Независимости нашего Украинского свободного государства. Он назвал независимость нашей страны праздником, общим благом и даром Божиим, а любовь – высшей формой свободы. В своем видеообращении Блаженнейший Святослав поблагодарил Господа Бога за то, что тот подарил нам независимое и свободное государство, а также за то, что мы можем быть достойными людьми в своей Украине. По его словам, свободную страну могут только построить свободные люди.

Предстоятель отметил, что 24 августа украинцы вспоминают целые поколения героев национально-освободительной борьбы, которые в разные времена и эпохи истории не только мечтали о свободной Украине, но потом и кровью добывали ее в борьбе.

Сегодня мы особенно молимся о наших девушках и парнях, которые на полях войны, которую Россия принесла на наши земли, отстаивают независимость. Мы сейчас можем отмечать этот праздник только благодаря тому, что наше украинское войско создает простор свободы,

– подчеркнул Святослав.

Он добавил, что верующие сегодня также молятся о наших согражданах, которые оказались под российской оккупацией и могут быть наказаны смертью за сам факт празднования этой даты. Блаженнейший Святослав призвал сделать все, чтобы Украина победила в неравной борьбе с Россией.

Поэтому сегодня молимся: Боже, благослови Украину! Боже, благослови достойных и свободных детей Украины! Боже, великий, единственный, нам Украину храни!

– добавил он.

Глава УГКЦ призвал поддерживать наших защитников и защитниц и помогать всем, кого ранила эта война.

Обращение предстоятеля УГКЦ: видео Блаженнейшего Святослава







Как поздравили украинцев другие известные личности