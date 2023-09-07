В Ватикане 7 сентября представители УГКЦ встретились с Папой Римским. Во время аудиенции обсудили, в частности, и скандальные слова понтифика о "великой России".

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Боль для украинцев

В начале сентября Папа Римский оскандалился обращением к российской молодежи. Он призвал их не отказываться от имперского наследия и называл российскую культуру "великой". Епископы отметили, что эти слова больно затронули украинский народ, "который в эти минуты истекает кровью в борьбе за свое достоинство и независимость".

Кроме того, они напомнили, что размолвки между Украиной и Ватиканом играют на руку российской пропаганде. В частности, заявления папы Кремль использует для оправдания своей агрессии.

Ответ Папы

Папа Римский в свою очередь признал, что он неправильно высказал свои мысли. Он хотел сказать, что ему больно, когда культурное наследие какого-то народа "портится" со стороны государственной власти и превращается в убийственную идеологию.

Кроме того, понтифик призвал украинцев не сомневаться в том, на чьей стороне Папа.

Я хочу заверить вас в моей солидарности с вами и постоянной молитвенной близости. Я с украинским народом,

– подчеркнул глава Католической церкви

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