В Ватикане 7 сентября представители УГКЦ встретились с Папой Римским. Во время аудиенции обсудили, в частности, и скандальные слова понтифика о "великой России".
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Боль для украинцев
В начале сентября Папа Римский оскандалился обращением к российской молодежи. Он призвал их не отказываться от имперского наследия и называл российскую культуру "великой". Епископы отметили, что эти слова больно затронули украинский народ, "который в эти минуты истекает кровью в борьбе за свое достоинство и независимость".
Кроме того, они напомнили, что размолвки между Украиной и Ватиканом играют на руку российской пропаганде. В частности, заявления папы Кремль использует для оправдания своей агрессии.
Ответ Папы
Папа Римский в свою очередь признал, что он неправильно высказал свои мысли. Он хотел сказать, что ему больно, когда культурное наследие какого-то народа "портится" со стороны государственной власти и превращается в убийственную идеологию.
Кроме того, понтифик призвал украинцев не сомневаться в том, на чьей стороне Папа.
Я хочу заверить вас в моей солидарности с вами и постоянной молитвенной близости. Я с украинским народом,
– подчеркнул глава Католической церкви
Все о скандале с промосковской риторикой Папы
- 25 августа во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге понтифик по видеомосту обратился к россиянам. Он призвал их не отказываться от имперского наследия. Он назвал агрессорку – страной "большой человечности" и поблагодарил россиян за то, что они россияне.
- В украинском МИД раскритиковали выступление Папы, заметив, что он высказал те же тезисы, которыми Кремль убеждает своих граждан в “правой войне” и оправдывает убийства украинцев.
- В УГКЦ выразили надежду, что слова понтифика были озвучены "спонтанно, без всяких попыток исторических оценок" и без "поддержки империалистических амбиций России".
- В Ватикане попытались оправдать Папу. Там заявили, что понтифик совсем не думал превозносить имперцев, он просто хотел, чтобы россияне искали в своей культуре "позитив".
- Сам Папа заявил, что не планировал превозносить империализм, а эпитет "большая" употребил к России не в контексте географическом, а культурном. Понтифик добавил, что отменять культуру оккупантов нельзя.