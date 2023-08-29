Директор Ватиканского прессцентра Маттео Бруни, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, какое намерение Папа "вкладывал" в обращении к россиянам.

Смотрите также "Вы – наследники великой России": глава УГКЦ ожидает разъяснений от Папы

В Ватикане прокомментировали слова Папы

Маттео Бруни заявил, что Папа только хотел поощрить российскую молодежь "хранить и развивать позитивное, что есть в большом русском культурном и духовном наследии". И, мол, это никак не превозносит империалистов, которых он упомянул во время речи.

В своем приветствии, обращенном на днях к некоторым молодым русским католикам, как видно из контекста, в котором он его произнес, Папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом русском культурном и духовном наследии, и отнюдь не превозносить империалистическое логику и правителей, упоминаемых для обозначения определенных исторических периодов,

– заявил Маттео Бруни.