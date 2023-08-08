Священник греко-католической церкви Роман Курах, ставший известным из-за своего призыва молиться за "примирение двух народов", признал ошибку. По его словам, он говорил "только в контексте будущего".

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Признал свою ошибку и пытался объяснить слова

В своем обращении священник признал свою ошибку и попытался обьясниться за инцидент, который произошел уже в конце литургии.

Я признаю, это получилось спонтанно, и я этого не планировал,

– сказал Роман Курах.

Священник вспомнил русский народ уже во время благодарности всем присутствующим. По его словам, так он привык заканчивать литургию.

Кроме того, он также добавил, что понимает, что в контексте войны подобные призывы опасны и ошибочны.

Возможно, я мотивировался тем, что когда учился в Европе, видел, как народы, враждовавшие между собо, в истории, потом Господь давал им дух единства, любви и примирения,

– попытался объяснить священник.

По словам Романа Кураха, он выразил желание, что когда-нибудь, в будущем, "Господь может примирить любой народ".

Помимо этого священник попытался оправдаться за то, что назвал россиян "прекрасными". По его словам, он ссылался на Книгу Бытия.

Это сказано в Книге Бытия, что человек прекрасен. Люди, которых Бог сотворил, прекрасны. Народы, которые Бог сотворил, прекрасны для Господа, в Его глазах,

– сказал он.

Священник попросил молиться о примирении "двух прекрасных народов"