Священник греко-католической церкви Роман Курах, ставший известным из-за своего призыва молиться за "примирение двух народов", признал ошибку. По его словам, он говорил "только в контексте будущего".
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Признал свою ошибку и пытался объяснить слова
В своем обращении священник признал свою ошибку и попытался обьясниться за инцидент, который произошел уже в конце литургии.
Я признаю, это получилось спонтанно, и я этого не планировал,
– сказал Роман Курах.
Священник вспомнил русский народ уже во время благодарности всем присутствующим. По его словам, так он привык заканчивать литургию.
Кроме того, он также добавил, что понимает, что в контексте войны подобные призывы опасны и ошибочны.
Возможно, я мотивировался тем, что когда учился в Европе, видел, как народы, враждовавшие между собо, в истории, потом Господь давал им дух единства, любви и примирения,
– попытался объяснить священник.
По словам Романа Кураха, он выразил желание, что когда-нибудь, в будущем, "Господь может примирить любой народ".
Помимо этого священник попытался оправдаться за то, что назвал россиян "прекрасными". По его словам, он ссылался на Книгу Бытия.
Это сказано в Книге Бытия, что человек прекрасен. Люди, которых Бог сотворил, прекрасны. Народы, которые Бог сотворил, прекрасны для Господа, в Его глазах,
– сказал он.
Священник попросил молиться о примирении "двух прекрасных народов"
- В Ужгороде 6 августа случился скандал со священником местного греко-католического кафедрального собора Так, священнослужитель в своей проповеди призвал к молитве о примирении "двух прекрасных народов".
- Под этим он имел в виду братание между россиянами и украинцами. На вопрос, зачем он призывает к таким действиям священнослужитель сказал, что "может говорить все, что хочет".
- В частности, он отметил, что может говорить все, что захочет, что он благословляет россиян, и что, если бы его родной брат – военнослужащий, который служит в десантных войсках, погиб бы, то он бы его благословил бы.