Под этим он имел в виду братание между россиянами и украинцами. На вопрос, зачем он призывает к таким действиям священнослужитель сказал, что "может говорить все, что хочет".

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Что известно о скандале со священником в Ужгороде

Украинская продюсер Дария Сипигина рассказала, что она услышала такие призывы из Ужгородского греко-католического кафедрального собора, когда проезжала мимо. По ее словам, эти проповеди звучали из громкоговорителей.

Никто и глазом не моргнул на эти слова. Десятки людей молча прислушались к богослужению и ушли,

– сказала она.

Она также выложила видео из проповеди, где священник Роман Курах заявлял, что просит, чтобы Господь примирил два больших народа - Украины и России. Он также хочет, чтобы эти два народа "не толкли, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга".

"Чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь на земле и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославили господа целую вечность на многие и благие лета", – сказал он.

Священник из Ужгорода призвал к примирению России и Украины / Видео с фейсбук-страницы Дарии Сипигиной

Сипигина отметила, что, зайдя в собор, они решили вежливо спросить господина Кураха, нормально ли благословлять россиян во время войны и призывать обниматься с теми, кто нас убивает. После этого он мгновенно перешел на крик и тыканье.

Священник начал кричать после того, как его спросили о проповеди / Видео с фейсбук-страницы Дарии Сипигиной

В частности, он отметил, что может говорить все, что захочет, что он благословляет россиян, и что, если бы его родной брат военнослужащий, служащий в десантных войсках, погиб бы, то он бы его благословил бы.

Справка! Стоит отметить, что этот скандал произошел в Ужгородском греко-католическом соборе – главном храме Мукачевской греко-католической епархии, которая не подчиняется Украинской греко-католической церкви. В частности, она подчиняется направлению Ватикана по ряду исторических причин.

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