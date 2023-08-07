Під цим він мав на увазі братання між росіянами та українцями. На питання навіщо він закликає до таких дій священнослужитель сказав, що "може говорити все, що хоче".

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Що відомо про скандал зі священником в Ужгороді

Українська продюсерка Дарія Сіпігіна розповіла, що вона почула такі призови з Ужгородського греко-католицького катедрального собору, коли проїжджала повз.За її словами, ці проповіді лунали з гучномовців.

Ніхто й оком не кліпнув на ці слова. Десятки людей мовчки дослухали богослужіння і пішли геть,

– сказала вона.

Вона також виклала відео з проповіді, де священник Роман Курах заявляв, що просить, щоб Господь примирив "два великі народи" – України й Росії. Він також хоче, щоб ці два народи "не товкли, не мучили, не знищували, не вбивали один одного".

"Щоб ці два прекрасні народи будували царство небесне уже тут на землі й колись разом увійшли до неба, обійнялися і прославили господа цілу вічність на многая і благая літа", – сказав він.

Священник з Ужгорода закликав до примирення Росії й України / Відео з фейсбук-сторінки Дарії Сіпігіної

Сіпігіна зазначила, що, зайшовши до собору, вони вирішили чемно запитати у пана Кураха, чи нормально благословляти росіян під час війни й закликати обійматися з тими, хто нас вбиває. Після цього він миттєво перейшовши на крик і тикання.

Священник почав кричати після того, як його спитали про проповідь / Відео з фейсбук-сторінки Дарії Сіпігіної

Зокрема, він зазначив, що може говорити все, що захоче, що він благословляє росіян, і що, якби його рідний брат військовослужбовець, який служить у десантних військах, загинув би, то він би теж його благословив би.

Довідка! Варто зазначити, що цей скандал трапився в Ужгородському греко-католицькому катедральному соборі – головному храмі Мукачівської греко-католицької єпархії, яка не підпорядковується Українській греко-католицькій церкві. Зокрема, вона підпорядковується напряму Ватикану через низку історичних причин.

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