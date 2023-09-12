Для сбора информации и наведения российских ракет и дронов на украинские объекты фигурант пытался создать собственную сеть информаторов. К ней заключенный хотел привлечь своих близких родственников и знакомых "на свободе".

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Как ФСБ завербовала заключенного

Злоумышленником оказался 48-летний местный житель, с 2019 года отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления. В поле зрения ФСБ попал из-за своих комментариев в поддержку вооруженной агрессии России против Украины, которые оставлял в "Одноклассниках".

Затем российская спецслужба провела дистанционную вербовку заключенного под видом его знакомства с гражданкой России.

Какие цели интересовали Россию во Львовской области

Российских захватчиков интересовали пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции. Также задача заключенного была предоставление фотографий электрических подстанций Львовской области после ракетных обстрелов, чтобы можно было оценить их состояние.

Всю полученную от них развединформацию российский агент должен был передавать своему "куратору" из ФСБ.

За каждое выполненное задание вражеская спецслужба "гарантировала" от 1 до 5 тысяч долларов США. Сумма зависела от значимости украинского объекта.

Переписка изменника: фото СБУ

Что писал предатель в соцсетях

В Офисе генпрокурора рассказали, что писал оккупант в "Одноклассниках". Там он оправдывал политику оккупантов и называл правомерной оккупацию украинских территорий.

Также он дискредитировал действующую власть Украины, попирал украинскую нацию и ВСУ и писал, что нас ждет поражение в войне. При этом он распространял фейки, что украинские диверсанты якобы убивают гражданских детей и берут в заложники местных жителей. Более того, он писал что "Украина теперь как Аль-Каида", а Героя Украины Да Винчи называл нацистом.

Из тюрьмы может не выйти: теперь злоумышленнику грозит пожизненное заключение

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по 5 статьям:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников).

Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.