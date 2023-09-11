За время работы схемы злоумышленники "заработали" около двух миллионов гривен. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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Взятка помогала "сдать" тест
В Одесской области чиновники помогали уклонистам гарантированно сдать тест на получение "удостоверения моряка" за денежное "вознаграждение". Сотрудник Измаильского морпорта, а также чиновник Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства предлагали оформить уклонистов в качестве судоводителей торговых кораблей. Это позволяло избегать мобилизации и без проблем уезжать за границу.
За такие "услуги" мужчины просили от 700 до 1200 долларов в зависимости от первоначальных навыков по морскому делу и финансовых возможностей уклониста. В общей сложности коррупционерам удалось получить около 2 миллионов гривен.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников прямо во время передачи очередной взятки. Обоим
сообщили подозрение по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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Другие схемы уклонения от призыва
- Пограничники задержали около 60 мужчин за попытку незаконно пересечь границу с Венгрией через два дня. Большинство из них озабочено искали "слабые места" на границе.
- Гражданка Чехии пыталась вывезти своего любимого в Польшу, спрятав голого мужчину в специальном отсеке. Когда ее авто пытались эвакуировать правоохранители, она ложилась под колеса машины, а после вообще попыталась скрыться от полиции.
- В Киеве задержали чиновника КМВА, который за взятку оформлял фиктивные документы о непригодности в военную службу. Цена "услуги" для одного человека составляла 10 тысяч долларов.