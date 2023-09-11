За время работы схемы злоумышленники "заработали" около двух миллионов гривен. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Смотрите также Один из пунктов контроля Черного моря: чем важны "вышки Бойко"

Взятка помогала "сдать" тест

В Одесской области чиновники помогали уклонистам гарантированно сдать тест на получение "удостоверения моряка" за денежное "вознаграждение". Сотрудник Измаильского морпорта, а также чиновник Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства предлагали оформить уклонистов в качестве судоводителей торговых кораблей. Это позволяло избегать мобилизации и без проблем уезжать за границу.

За такие "услуги" мужчины просили от 700 до 1200 долларов в зависимости от первоначальных навыков по морскому делу и финансовых возможностей уклониста. В общей сложности коррупционерам удалось получить около 2 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников прямо во время передачи очередной взятки. Обоим

сообщили подозрение по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Чиновников задержали с поличным: смотрите видео

Другие схемы уклонения от призыва