После разоблачения уклониста женщина спровоцировала конфликтную ситуацию – она бросалась от собственного автомобиля, эвакуированного с места происшествия. Касаетельно нее открыли уголовное производство.

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Детали конфликта на границе

Гражданка Чехии пыталась скрытно вывезти мужчину призывного возраста через пункт пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе. 29-летняя женщина спрятала 28-летнего украинца в салоне БМВ. Она состояла с уклонистомя в гражданском браке.

Во время проверки автомобиля пограничники совместно с таможенниками обнаружили в нише для запасного колеса, в специально оборудованном тайнике обнаженного мужчину. После разоблачения пара не сдавалась и устроила конфликтную ситуацию. Правоохранители решили эвакуировать автомобиль из пункта пропуска. Гражданка Чехии же ложилась под колеса машины, а после вообще попыталась скрыться от полиции,

В отношении водителя открыли уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Максимальное наказание, угрожающее женщине – лишение свободы до пяти лет с конфискацией транспортного средства.

Задержание голого уклониста / Западное региональное управление Госпогранслужбы

Уклоненная полиция доставила в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда. Меры по прекращению противоправной деятельности продолжаются.

Курьезные истории пограничников