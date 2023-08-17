Россиянин заявил, что совсем не хочет возвращаться домой – его не устраивает ситуация там. Россия не привлекает даже своих граждан.

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Лозунг в российском паспорте

В Киевской области пограничники обнаружили россиянина, который превысил срок пребывания на территории Украины. В ходе проверки документов оказалось, что в российском паспорте красуется надпись маркером "Слава Украине". Рядом мужчина лаконично изобразил сердце.

"Слава Украине" в российских документах / Госпогранслужба

Россиянин заявил, что не хочет возвращаться в Россию. Он утверждает, что не поддерживает режим и войну на Украине. Именно поэтому на внутреннем российском и загранпаспортах он написал проукраинский лозунг.

Мужчина думал показать антироссийскую позицию / Госпогранслужба

Россиянин пытался таким образом избежать депортации в страну-агрессору.

Война приносит проблемы россиянам