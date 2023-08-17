Россиянин заявил, что совсем не хочет возвращаться домой – его не устраивает ситуация там. Россия не привлекает даже своих граждан.
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Лозунг в российском паспорте
В Киевской области пограничники обнаружили россиянина, который превысил срок пребывания на территории Украины. В ходе проверки документов оказалось, что в российском паспорте красуется надпись маркером "Слава Украине". Рядом мужчина лаконично изобразил сердце.
"Слава Украине" в российских документах / Госпогранслужба
Россиянин заявил, что не хочет возвращаться в Россию. Он утверждает, что не поддерживает режим и войну на Украине. Именно поэтому на внутреннем российском и загранпаспортах он написал проукраинский лозунг.
Мужчина думал показать антироссийскую позицию / Госпогранслужба
Россиянин пытался таким образом избежать депортации в страну-агрессору.
Война приносит проблемы россиянам
- Территорию России в последнее время постоянно атакуют беспилотники. Даже в якобы защищенной Москве регулярно сообщают о "хлопках".
- Кремль планирует установить тотальный контроль над мобильными сетями. В случае чрезвычайных ситуаций силовики могут просто выключать связь.
- В Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек. Несмотря на то, что мобилизация вызывает негатив у россиян, Москва стремится привлечь к войне больше людей. Россияне даже повысили призывной возраст на 3 года.