Российские силовики смогут выключать сеть в случае необходимости власти. Кремль стремится создавать в обществе картину, которая им нужна

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Россия стремится контролировать все сферы

Москва рассматривает поправки к российской стратегии развития отрасли связи. Они стремятся, чтобы гражданские операторы и правоохранительные органы использовали общие частоты.

В случае чрезвычайных ситуаций русские силовики получают полный контроль над всей сетью. Для обычных людей же якобы также есть "преимущества" – гражданским откроют доступ к ранее недоступным сетям.

В Институте изучения войны уверены, что таким образом Россия может отключить сеть в случае чрезвычайных ситуаций. Это могут быть, к примеру, прорывы российской границы. В прошлом такие ситуации вызвали панику среди населения, подрывали доверие к российским властям. Москва теперь получит дополнительный рычаг на информационное пространство.

Информационное влияние Москвы