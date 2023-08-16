Российские силовики смогут выключать сеть в случае необходимости власти. Кремль стремится создавать в обществе картину, которая им нужна
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Россия стремится контролировать все сферы
Москва рассматривает поправки к российской стратегии развития отрасли связи. Они стремятся, чтобы гражданские операторы и правоохранительные органы использовали общие частоты.
В случае чрезвычайных ситуаций русские силовики получают полный контроль над всей сетью. Для обычных людей же якобы также есть "преимущества" – гражданским откроют доступ к ранее недоступным сетям.
В Институте изучения войны уверены, что таким образом Россия может отключить сеть в случае чрезвычайных ситуаций. Это могут быть, к примеру, прорывы российской границы. В прошлом такие ситуации вызвали панику среди населения, подрывали доверие к российским властям. Москва теперь получит дополнительный рычаг на информационное пространство.
Информационное влияние Москвы
- Москва делает все для уменьшения тревоги у населения. К примеру, они создают фильмы о "победах" российской армии. Сейчас россияне работают над "фильмом" о ликвидации украинской ДРГ в Херсонской области.
- Российская пропаганда работает – некоторые россияне упорно не видят даже атаки дронов. Они считают виновными всех в мире, кроме Кремля и упорно доверяют всем тезисам.
- Пропаганда ориентируется и на украинцев. Пока известно, что россияне пытаются распространять манипуляции по мобилизации, коррупции и работе власти.