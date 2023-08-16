Російські силовики зможуть вимикати мережу у випадку потреби для влади. Кремль прагне створювати у суспільстві картину, яка їм потрібна.
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Росія прагне контролювати всі сфери
Москва розглядає поправки до російської стратегії розвитку галузі зв’язку. Вони прагнуть, щоб цивільні оператори та правоохоронні органи використовували спільні частоти.
У випадку надзвичайних ситуацій російські силовики отримують повний контроль над всією мережею. Для звичайних людей же нібито також є "переваги" – цивільним відкриють доступ до раніше недоступних мереж.
В Інституті вивчення війни впевнені, що таким чином Росія може вимикати мережу у випадку надзвичайних ситуацій. Це можуть бути, наприклад, прориви російського кордону. У минулому такі ситуації викликали паніку серед населення підривали довіру до російської влади. Москва ж тепер отримає додатковий важіль на інформаційний простір.
Інформаційний вплив Москви
- Москва робить все для зменшення тривоги серед населення. Наприклад, вони створюють фільми про "перемоги" російської армії. Наразі росіяни працюють над "фільмом" про ліквідацію української ДРГ на Херсонщині.
- Російська пропаганда працює – деякі росіяни вперто не бачать навіть атаки дронів. Вони вважають винними всіх у світі, окрім Кремля та вперто довіряють всім тезам.
- Пропаганда орієнтується і на українців. Наразі відомо, що росіяни намагаються поширювати маніпуляції щодо мобілізації, корупції та роботи влади.