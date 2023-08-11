Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що громадяни країни-агресорки абсолютно не мають причинно-наслідкових зв'язків. Вони вважають винними в дронових атаках кого завгодно – Україну, НАТО, Джо Байдена. Тільки не Владіміра Путіна, який розв'язав війну.

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"Це дивовижний феномен – спосіб мислення росіянина. Не дивитися вгору, а якщо впаде – не дивитися на відірвану ногу, ніби немає її", – прокоментував Тизенгаузен слова однієї росіянки.

Жінка порадила не дивитися вгору, "щоб не думати про погане".

Борис Тизенгаузен про те, чому росіяни дивно реагують на дронові атаки: дивіться відео

Російська ППО неефективна

Столиця країни-агресорки катастрофічно незахищена, але Владімір Путін навряд чи наважиться перекинути протиповітряну оборону з фронту.

Водночас ППО в російських містах може більше нашкодити, ніж допомогти. Так, відомі випадки розміщення зенітних гармат просто на подвір'ях житлових будинків. Якщо їх застосують, можуть постраждати люди.

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