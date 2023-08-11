Деякі жителі столиці Росії вже навіть звикли до дронів. Одна з росіянок змогла зняти на відео вибух у Москві, а після захоплено розповідала про "приліт".

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Реакція росіян на "бавовну" у Москві

Попри заяви, що все добре приховати атаку російській владі точно не вдалося. Вибух навіть потрапив на трансляцію чемпіонату Росії з греблі. Та й самі росіяни активно знімають "прильоти" безпілотників. Наприклад, одна з росіянок встигла поділитися своїми враженнями від "бавовни" ледь не в прямому ефірі. На фоні сирен автомобілів, вона захоплено розповіла про вибух.

Ах**єть, тут зараз такий вибух був. Йомайо, оф**єть. Тут просто асфальт затрясся,

– поділилася дівчина.

Як вона заявила пізніше, вона йшла на роботу, коли пролунав вибух. Вона одразу зрозуміла, що це дрон та прикрила голову. З посмішкою вона розповіла, що на її клавіатурі був пил від стелі.

Реакція росіянки на вибух: дивіться відео

Думка росіян поділилася: хтось вважає її навіженою, а хтось виправдовує. Один з коментаторів пояснив це тим, що дівчина цілий день в офісі, а це "хоч якась розвага від українців"

Ще один москвич знімав відео того, як цілує кота. Той своєю чергою їв. Саме під час такого інтимного процесу пролунав вибух. Реакція чоловіка була не багатослівною – він видав всього-на-всього "Ї**бать бомбонуло, Геральт".

Також одна росіянка знімала відео під час того, як ловила хвилю на дошці. Дівчину лише трохи здивував вибух, але вона навіть не втратила рівноваги.

Стабільна "бавовна" у Москві