Некоторые жители столицы России уже даже привыкли к дронам. Одна из россиянок смогла снять на видео взрыв в Москве, а после восторженно рассказывала о "прилете".
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Реакция россиян на "хлопок" в Москве
Несмотря на заявления, что все хорошо скрыть атаку российским властям точно не удалось. Взрыв даже попал на трансляцию чемпионата России по гребле. Да и сами россияне активно снимают "прилеты" беспилотников. К примеру, одна из россиянок успела поделиться своими впечатлениями от "хлопка" чуть ли не в прямом эфире. На фоне сирен автомобилей она восторженно рассказала о взрыве.
Ах**еть, здесь сейчас такой взрыв был. Йомайо, оф**еть. Здесь просто асфальт затрясся,
– поделилась девушка.
Как она заявила позже, она шла на работу, когда раздался взрыв. Она сразу поняла, что это дрон и прикрыла голову. С улыбкой она рассказала, что на ее клавиатуре была пыль от потолка.
Реакция россиянки на взрыв: смотрите видео
Мысли россиян поделились: кто-то считает ее сумасшедшей, а кто-то оправдывает. Один из комментаторов объяснил это тем, что девушка целый день в офисе, а это "хоть какое развлечение от украинцев"
Еще один москвич снимал видео того, как целует кота. Тот в свою очередь ел. Именно в такой интимный процесс раздался взрыв. Реакция мужчины была не многословной – он издал всего-навсего "Е**ть бомонуло, Геральт".
Также одна россиянка снимала видео во время ловления волны на доске. Девушку немного удивил взрыв, но она даже не потеряла равновесия.
Стабильный "хлопок" в Москве
- Взрыв в Москве 11 августа произошел рядом с Карамишевским гидроузлом. В районе Москвы-реки вроде бы сбили беспилотник.
- Прямо перед этим над аэропортом "Внуково" закрыли небо и было объявлено режим "Ковер". Его устанавливают в случае обнаружения неизвестного объекта в небе, пересекшем границу. Из-за "Ковер" была массовая задержка рейсов, а самолеты не могли совершить посадку.
- В ночь на 11 августа вспыхнул склад в Одинцово, что под Москвой. Возник масштабный пожар, а россияне заявляли, что слышали взрывы.
- Также 9 августа произошел взрыв на российском заводе в Сергиевом Посаде в Московской области Там производилось оборудование для силовых структур.