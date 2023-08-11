Некоторые жители столицы России уже даже привыкли к дронам. Одна из россиянок смогла снять на видео взрыв в Москве, а после восторженно рассказывала о "прилете".

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Реакция россиян на "хлопок" в Москве

Несмотря на заявления, что все хорошо скрыть атаку российским властям точно не удалось. Взрыв даже попал на трансляцию чемпионата России по гребле. Да и сами россияне активно снимают "прилеты" беспилотников. К примеру, одна из россиянок успела поделиться своими впечатлениями от "хлопка" чуть ли не в прямом эфире. На фоне сирен автомобилей она восторженно рассказала о взрыве.

Ах**еть, здесь сейчас такой взрыв был. Йомайо, оф**еть. Здесь просто асфальт затрясся,

– поделилась девушка.

Как она заявила позже, она шла на работу, когда раздался взрыв. Она сразу поняла, что это дрон и прикрыла голову. С улыбкой она рассказала, что на ее клавиатуре была пыль от потолка.

Реакция россиянки на взрыв: смотрите видео

Мысли россиян поделились: кто-то считает ее сумасшедшей, а кто-то оправдывает. Один из комментаторов объяснил это тем, что девушка целый день в офисе, а это "хоть какое развлечение от украинцев"

Еще один москвич снимал видео того, как целует кота. Тот в свою очередь ел. Именно в такой интимный процесс раздался взрыв. Реакция мужчины была не многословной – он издал всего-навсего "Е**ть бомонуло, Геральт".

Также одна россиянка снимала видео во время ловления волны на доске. Девушку немного удивил взрыв, но она даже не потеряла равновесия.

Стабильный "хлопок" в Москве