Об этом указали в Институте изучения войны (ISW). Аналитики подчеркнули, что приписыванием "успехов" российским войскам грешат и в минобороны страны-агрессора и в Кремле.

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"Чтобы подать в отчете и угодить"

Так, один из российских блоггеров заявил, что присущая России советская система военной службы поощряет окупантов сообщать об ошибочных успехах в своих задачах, чтобы угодить командирам. В то время как командиры и их подчиненные активно отказывают солдат писать честные, но "скучные" и отрицательные отчеты.

Отмечают, что оккупанты снимали вертолеты и артиллерию российских сил, которые стреляли по уже поврежденной западной боевой машине с разных ракурсов и в разные дни, а затем по меньшей мере трижды отчитывались об этом как об отдельных случаях поражения.

В Кремле этому не препятствуют, потому что действуют так же

Российский блоггер жаловался, мол, все в армии России знают, что военнослужащие так поступают, а российское военное руководство не намерено препятствовать им делать ложные или украшенные отчеты.

Ранее блоггеры в России обвинили российские ударные вертолеты в нанесении ударов по уже уничтоженной украинской военной технике и предположили, что минобороны России может использовать эти повторные попадания для увеличения потерь Украины,

– объяснили в ISW методы распространения лжи окупантов.

Добавляют, что Кремль еще раньше использовал безумно завышенные потери украинской бронетехники, чтобы представить российские оборонные операции как чрезвычайно эффективные, поэтому ничего удивительного.