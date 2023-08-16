Росіянин заявив, що зовсім не хоче повертатися додому – його не влаштовує ситуація там. Росія не приваблює навіть власних громадян.
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Гасло в російському паспорті
На Київщині прикордонники виявили росіянина, який перевищив термін перебування на території України. Під час перевірки документів виявилося, що в російському паспорті красується напис маркером "Слава Україні". Поряд чоловік лаконічно намалював серце.
"Слава Україні" в російських документах / Держприкордонслужба
Росіянин заявив, що не хоче повертатися в Росію. Він стверджує, що не підтримує режим та війну в Україні. Саме тому на внутрішньому російському та закордонному паспортах він написав проукраїнське гасло.
Чоловік думав показати антиросійську позицію / Держприкордонслужба
Росіянин намагався таким чином уникнути депортації в країну-агресорку.
Війна приносить проблеми росіянам
- Територію Росії останнім часом постійно атакують безпілотники. Навіть у нібито захищеній Москві регулярно повідомляють про "бавовну".
- Кремль планує встановити тотальний контроль над мобільними мережами. У разі надзвичайних ситуацій силовики зможуть просто вимикати зв'язок.
- У Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Попри те, що мобілізація викликає негатив у росіян, Москва прагне залучити до війни якнайбільше людей. Росіяни навіть підвищили призовний вік на 3 роки.