Росіянин заявив, що зовсім не хоче повертатися додому – його не влаштовує ситуація там. Росія не приваблює навіть власних громадян.

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Гасло в російському паспорті

На Київщині прикордонники виявили росіянина, який перевищив термін перебування на території України. Під час перевірки документів виявилося, що в російському паспорті красується напис маркером "Слава Україні". Поряд чоловік лаконічно намалював серце.

"Слава Україні" в російських документах / Держприкордонслужба

Росіянин заявив, що не хоче повертатися в Росію. Він стверджує, що не підтримує режим та війну в Україні. Саме тому на внутрішньому російському та закордонному паспортах він написав проукраїнське гасло.

Чоловік думав показати антиросійську позицію / Держприкордонслужба

Росіянин намагався таким чином уникнути депортації в країну-агресорку.

Війна приносить проблеми росіянам