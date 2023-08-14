Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, керівництво армії Росії декларує намір створити цілу низку нових військових формувань – десантних полків, дивізій, механізованих бригад.

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Кремль хоче мобілізувати кілька сотень тисяч людей

За оцінками ГУР, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей.

Щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що Росія окупувала, а також продовжувати воєнний тиск на нашу державу, ворогу необхідна не лише мобілізація, але й час на підготовку солдатів та їхнє оснащення,

– зауважив Скібіцький.

Він додав, що масова мобілізація – непопулярне рішення, але путінський режим не має іншого виходу. Загарбники вже давно до цього готуються.

"Держава-агресор вже прийняла низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також на Росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі", – заявив представник ГУР.

Він підсумував, що тим росіянам, які не вчиняли воєнних злочинів та не хочуть брати участь у війні, Україна гарантує захист у межах проєкту для добровільної здачі в полон "Хочу жить".

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Як Росія ставиться до своїх солдатів