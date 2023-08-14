Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, керівництво армії Росії декларує намір створити цілу низку нових військових формувань – десантних полків, дивізій, механізованих бригад.
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Кремль хоче мобілізувати кілька сотень тисяч людей
За оцінками ГУР, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей.
Щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що Росія окупувала, а також продовжувати воєнний тиск на нашу державу, ворогу необхідна не лише мобілізація, але й час на підготовку солдатів та їхнє оснащення,
– зауважив Скібіцький.
Він додав, що масова мобілізація – непопулярне рішення, але путінський режим не має іншого виходу. Загарбники вже давно до цього готуються.
"Держава-агресор вже прийняла низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також на Росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі", – заявив представник ГУР.
Він підсумував, що тим росіянам, які не вчиняли воєнних злочинів та не хочуть брати участь у війні, Україна гарантує захист у межах проєкту для добровільної здачі в полон "Хочу жить".
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Як Росія ставиться до своїх солдатів
- Російське військове керівництво не приховує зневаги до своїх солдатів. Зокрема, нещодавно в мережі з'явився відео, на якому можна побачити, як на військовому аеродромі в Ростові-на-Дону посеред злітної смуги лежать десятки поранених окупантів. Їх мали транспортувати літаком до Москви на лікування, проте щось пішло не так.
- Також Росія намагається приховати реальні втрати особового складу. Командування окупаційних військ здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки росіян на батьківщину.
- Варто зауважити, що, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 14 серпня Кремль у війні проти України вже втратив 254 380 військових. Важливо зазначити, що ці дані не містять інформації про поранених окупантів і можуть бути значно більшими, адже підрахунок ускладнюють активні бойові дії.