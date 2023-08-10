Там на військовому аеродромі посеред злітної смуги лежать десятки поранених окупантів, передає 24 Канал. Їх мали б літаком транспортувати до Москви на лікування. Але у російській столиці рейс скасували через буцімто атаку дронів.

Читайте також Їдкий дим і 100 гектарів могил: Росія спалює та ховає бійців на місці, щоб приховати втрати

Нарікають на "скотське ставлення"

Ми не можемо точно сказати, коли саме зняли цей ролик. Один з військових, який і фільмував усе навколо, зауважив, що о 9 ранку окупантів привезли до військового аеродрому. Втім, нікуди вони не полетіли через якісь дива у повітряному просторі Москви.

Він відразу ж спробував виправдати військове керівництво. Мовляв, усе розуміє. Водночас побідкався, що під палючим сонцем цілісінький день лежать поранені, які не можуть самостійно рухатися. І що їм пообіцяли, що виліт буде о 20:00. Себто через 11 годин!

Весь день під палючим сонцем хлопці лежать. Ні їжі, воду привезли недавно. Ось яке скотське ставлення у нас. Ми ходячі, гаразд. А оця лежача банда хлопців страждає. Добре, що нема ще зливи,

– продовжив нарікати окупант.

Поранених окупантів "маринують" не злітній смузі у Ростові: дивіться відео

Якщо вже на то пішло, то автору ролика та його героям ще пощастило. Вони могли долучитися до "лави двохсотих". До прикладу, як ті, хто вже потрапив до статистики Генштабу ЗСУ. На ній ми і зосередимо свою увагу далі.

Втрати ворога ростуть