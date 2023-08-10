Там на военном аэродроме посреди взлетной полосы лежат десятки раненых оккупантов, передает 24 Канал. Их должны были самолетом транспортировать в Москву на лечение. Но в российской столице рейс отменили из-за якобы атаки дронов.
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Жалуются на "скотское отношение"
Мы не можем точно сказать, когда сняли этот ролик. Один из военных, который и снимал все вокруг, заметил, что в 9 утра оккупантов привезли в военный аэродром. Впрочем, никуда они не полетели из-за каких-то чудес в воздушном пространстве Москвы.
Он сразу же попытался оправдать военное руководство. Мол, все понимает. В то же время посетовал, что под палящим солнцем целый день лежат раненые, которые не могут самостоятельно двигаться. И что им пообещали, что вылет будет в 20:00. То есть через 11 часов!
Весь день под палящим солнцем ребята лежат. Нет еды, воду привезли недавно. Вот какое скотское отношение у нас. Мы ходячие, хорошо. А эта лежащая банда ребят страдает. Хорошо, что нет еще ливня,
– продолжал сетовать оккупант.
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Если уж на то пошло, то автору ролика и его героям еще повезло. Они могли приобщиться к "лаве двухсотых". К примеру, как те, кто уже попал в статистику Генштаба ВСУ. На ней мы и сосредоточим свое внимание дальше.
Потери врага растут
- За прошедшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 580 российских захватчиков. Если же говорить о потерях с начала полномасштабного вторжения, то они очень впечатляют – 252 200 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Кроме того, у оккупантов стало на 4 278 танков, 8 303 боевых бронированных машин, 5 028 артиллерийских систем, 711 РСЗО, 469 средств ПВО, 315 самолетов и 313 вертолетов меньше.
- А еще не досчитаются российские военные 4 179 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 377 крылатых ракет, 18 судов, 7 495 автомобилей и автоцистерн и 746 единиц спецтехники.