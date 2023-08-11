Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що зараз в умовах путінського режиму в Росії не працюють ніякі елементи громадянського суспільства, тож безглуздо, що військові згадали про цей комітет. Він діяв у період Чеченських війн.

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"У диктатора Владіміра Путіна з матерями особливі відносини. Путін і мати – це тема окремого роману. У нього від самого початку не склалися відносини з цими жінками, у яких є діти", – мовив Яковенко.

"Комітет солдатських матерів Росії" – правозахисна та благодійна громадська організація, яка об'єднує понад 300 організацій солдатських матерів. Займається просвітницькою діяльністю у сфері захисту прав призовників, військовослужбовців та їхніх батьків.

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Треба обирати в'язницю

На думку російського опозиційного журналіста, наразі існує три засоби боротьби за власне життя у росіян, які воюють в Україні.

Насамперед в обов'язковому порядку треба покинути територію України. Військовозобов'язаним у Росії ні в якому разі не можна іти й піддаватися мобілізації чи призову. Якщо таке все ж таки сталося й чоловік потрапив під призов потрібно за будь-яку ціну відмовлятися. Обираючи між в'язницею й фронтом, треба обов'язково обирати в'язницю.

Ув'язнення це краще, ніж фронт. Я знаю, що таке російська в'язниця – це дуже страшне місце, однак воно менш страшне, ніж фронт. Там не просто смерть, там ганебна смерть,

– зазначив Яковенко.

Останній рубіж оборони власного життя – українська програма "Хочу жити". Це найскладніший варіант, адже просто так здатися в полон складно. У цьому випадку ніякі "солдатські матері" не захистять.

Важливо! "Хочу жити" – державний проєкт, який створений для військовослужбовців збройних сил Росії та Білорусь, для добровільного здавання у полон.

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