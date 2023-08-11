Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что сейчас в условиях путинского режима в России не работают никакие элементы гражданского общества, поэтому бессмысленно военные упомянули об этом комитете. Он действовал в период Чеченских войн.
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"У диктатора Владимира Путина с матерями особые отношения. Путин и мать – это тема отдельного романа. У него с самого начала не сложились отношения с этими женщинами, у которых есть дети", – сказал Яковенко.
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Надо выбирать тюрьму
По мнению российского оппозиционного журналиста, сейчас существует три средства борьбы за собственную жизнь у россиян, воюющих в Украине.
Прежде всего в обязательном порядке нужно покинуть территорию Украины. Военнообязанным в России ни в коем случае нельзя идти и подвергаться мобилизации или призыву. Если такое все же произошло и мужчина попал под призыв нужно любой ценой отказываться. Выбирая между тюрьмой и фронтом, нужно обязательно выбирать тюрьму.
Заключение это лучше, чем фронт. Я знаю, что такое российская тюрьма – это очень страшное место, однако оно менее страшное, чем фронт. Там не просто смерть, там позорная смерть,
– отметил Яковенко.
Последний рубеж обороны собственной жизни – украинская программа "Хочу жить". Это самый сложный вариант, ведь просто так сдаться в плен сложно. В этом случае никакие "солдатские матери" не защитят.
Как Россия относится к своим солдатам
- Российское военное руководство не скрывает пренебрежительное отношение к своим солдатам. В сети появилось видео, где на военном аэродроме в Ростове-на-Дону посреди взлетной полосы лежат десятки раненых оккупантов. Их должны самолетом транспортировать в Москву на лечение.
- Россия пытается скрыть реальные потери личного состава. Командование оккупационных войск России совершает захоронение на временно оккупированных территориях, не транспортируя остатки в Россию.
- По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 10 августа Россия в войне против Украины уже потеряла 252200 военных. Важно отметить, что данные Генштаба не содержат информации о раненых оккупантов.