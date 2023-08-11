Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что сейчас в условиях путинского режима в России не работают никакие элементы гражданского общества, поэтому бессмысленно военные упомянули об этом комитете. Он действовал в период Чеченских войн.

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"У диктатора Владимира Путина с матерями особые отношения. Путин и мать – это тема отдельного романа. У него с самого начала не сложились отношения с этими женщинами, у которых есть дети", – сказал Яковенко.

"Комитет солдатских матерей России" – правозащитная и благотворительная общественная организация, объединяющая более 300 организаций солдатских матерей. Занимается просветительской деятельностью в области защиты прав призывников, военнослужащих и их родителей.

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Надо выбирать тюрьму

По мнению российского оппозиционного журналиста, сейчас существует три средства борьбы за собственную жизнь у россиян, воюющих в Украине.

Прежде всего в обязательном порядке нужно покинуть территорию Украины. Военнообязанным в России ни в коем случае нельзя идти и подвергаться мобилизации или призыву. Если такое все же произошло и мужчина попал под призыв нужно любой ценой отказываться. Выбирая между тюрьмой и фронтом, нужно обязательно выбирать тюрьму.

Заключение это лучше, чем фронт. Я знаю, что такое российская тюрьма – это очень страшное место, однако оно менее страшное, чем фронт. Там не просто смерть, там позорная смерть,

– отметил Яковенко.

Последний рубеж обороны собственной жизни – украинская программа "Хочу жить". Это самый сложный вариант, ведь просто так сдаться в плен сложно. В этом случае никакие "солдатские матери" не защитят.

Важно! "Хочу жить" – государственный проект, созданный для военнослужащих вооруженных сил России и Белоруссии, для добровольной сдачи в плен.

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