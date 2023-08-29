Після викриття ухилянта жінка спровокувала конфліктну ситуацію – вона кидалася від власну автівку, яку евакуйовували з місця події. Щодо неї відкрили кримінальне провадження.
Дивіться також Повісток може бути більше: на які зміни мобілізації слід чекати восени
Деталі конфлікту на кордоні
Громадянка Чехії намагалася приховано вивезти чоловіка призовного віку через пункт пропуску "Лужанка", що на українсько-угорському кордоні. 29-річна жінка сховала 28-річного українця в салоні "БМВ". Вона перебувала з ухилянтом у цивільному шлюбі.
Під час перевірки автомобіля прикордонники спільно з митниками знайшли в ніші для запасного колеса, у спеціально обладнаному сховку оголеного чоловіка. Після викриття пара не здавалася та влаштувала конфліктну ситуацію. Правоохоронці вирішили евакуювати автівку з пункту пропуску. Громадянка Чехії ж лягала під колеса машини, а після взагалі спробувала втекти від поліції,
Щодо водійки відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Максимальне покарання, що загрожує жінці – позбавлення волі до п'яти років з конфіскацією транспортного засобу.
Затримання голого ухилянта / Західне регіональне управління Держприкордонслужби
Ухилянта поліція доправила до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. Заходи з припинення протиправної діяльності тривають.
Курйозні історії прикордонників
- Киянин призовного віку намагався втекти в Угорщину та по дорозі викрав фотопастку, яка його знімала. Саме за її допомогою прикордонники виявили та затримали "горе-втікача". Чоловік тепер відповідатиме й за спробу незаконно перетнути кордон, так і за крадіжку засобу фіксації.
- Полячка намагалась перевезти хлопця-українця через кордон. Чоловіка сховали за передніми сидіннями та дбайливо прикрили ковдрою – львівські митники швидко виявили чоловіка.
- Також прикордонники затримали росіянина, який дуже не хотів назад додому, тому написав у своєму паспорті "Слава Україні". Він спочатку написав рукою проукраїнське гасло, а згодом навіть навів його маркером. Чоловік заявив, що його не влаштовує ситуація в Росії, тому він хотів залишитися тут.