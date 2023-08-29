Парламент продовжив термін дії воєнного стану та мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Тобто в цей період чоловіки у віці від 18 до 60 можуть отримати повістки. І якщо військово-лікарська комісія визнає їх приданими до проходження служби за станом здоров’я та в них немає права на відстрочку від призову – їх можуть призвати до лав ЗСУ.

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У ЗСУ є потреба в різних фахівцях

Наразі українська армія гостро потребує людей. Капітан Збройних Сил України Валерій Прозапас наголосив, що не можуть всю війну служити одні й ті ж самі люди.

Нам потрібен нормальний мобілізаційний план. Тому що ми не можемо пройти весь шлях тим складом армії, яким розпочалася війна. Потрібно людям потрібно доносити, що переважна більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні Сили. Так, це неприємно чути. Але яка б не була техніка сучасна, яке б не було озброєння, воювати на ньому треба людям,

– сказав він.

Які спеціальності найбільше потрібні на фронті

ЗСУ потрібні всі військові спеціальності – це піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники. Кожен навчальний центр має свою специфіку і в залежності від фаху, людей скеровують до відповідних навчальних центрів.

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